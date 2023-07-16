Ufuk Özkan yanlış diyet yüzünden mi hasta oldu? "Daha fazla konuşmak istemiyor"

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan'ın bu diyetler yüzünden karaciğerinin iflas ettiğini iddia edililyordu.

Üçüncü evre siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan organ nakli için sıraya girdi.

17 kiloya yakın kilo veren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın yanlış diyet yüzünden hasta olduğu iddialarına yanıt geldi.

Özkan'ın menajerlik ajansı bu iddiaların doğru olmadığını açıklarken "Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor. Diyet yüzünden siroza yakalandığı kesinlikle doğru değil kendisi zaten yıllardır takip altındaydı" denildi.



