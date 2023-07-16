MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ufuk Özkan yanlış diyet yüzünden mi hasta oldu? "Daha fazla konuşmak istemiyor"

Ufuk Özkan yanlış diyet yüzünden mi hasta oldu? "Daha fazla konuşmak istemiyor"

16.07.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan'ın yanlış diyet yüzünden hasta olduğu iddia ediliyordu. 3. evre Siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan cephesinden açıklama geldi.

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan'ın bu diyetler yüzünden karaciğerinin iflas ettiğini iddia edililyordu.

Üçüncü evre siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan organ nakli için sıraya girdi.

Ekran Alıntısı

17 kiloya yakın kilo veren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın yanlış diyet yüzünden hasta olduğu iddialarına yanıt geldi.

Gigi Hadid bikinili pozlarıyla tartışma konusu oldu! "Aklını mı kaçırdın?" Gigi Hadid bikinili pozlarıyla tartışma konusu oldu! "Aklını mı kaçırdın?"

Özkan'ın menajerlik ajansı bu iddiaların doğru olmadığını açıklarken "Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor. Diyet yüzünden siroza yakalandığı kesinlikle doğru değil kendisi zaten yıllardır takip altındaydı" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ailesi bakmadı mı? "Bazı hoş olmayan...Ailesi bakmadı mı? "Bazı hoş olmayan...
Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan geniş aile Oyuncu gönül yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti
Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.