Uganda'da trafik kazası: 63 ölü

UGANDA'da iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
22.10.2025 14:33
Uganda’da başkent Kampala ile Gulu’yu birbirine bağlayan ana yolda, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
