Uganda'da trafik kazası: 63 ölü

UGANDA'da iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda’da başkent Kampala ile Gulu’yu birbirine bağlayan ana yolda, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Uganda
