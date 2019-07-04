Uğur Dündar, oğullarıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı

Türk medyasının duayen isimlerinden Uğur Dündar, kişisel Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Usta gazeteci, oğulları Bartu ve Bora Dündar'la çekilmiş bir aile fotoğrafını ilk kez instagram hesabına yükledi. İlerleyen yaşına rağmen yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmeyen Dündar'ın aile fotoğrafı kısa süre içinde yüz binlerce beğeni aldı.





