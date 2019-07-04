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Uğur Dündar, oğullarıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 04.07.2019 20:43 | Son Güncelleme

Meslek hayatında 50 yılı geride bırakan usta gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından oğullarıyla birlikte ilk kez fotoğrafını yayınladı.

Uğur Dündar, oğullarıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı

Türk medyasının duayen isimlerinden Uğur Dündar, kişisel Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Usta gazeteci, oğulları Bartu ve Bora Dündar'la çekilmiş bir aile fotoğrafını ilk kez instagram hesabına yükledi. İlerleyen yaşına rağmen yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmeyen Dündar'ın aile fotoğrafı kısa süre içinde yüz binlerce beğeni aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adam 75 yaşında maaşallah!!!
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