Uğurcan Çakır'a, Antalyaspor maçı öncesi doğum günü sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kampta bulunan Trabzonspor'da, 23. yaş gününde başarılı kaleci Uğurcan Çakır'a teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.

Kendisi için düzenlenen kutlama nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Uğurcan'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.

