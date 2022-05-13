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Uğurcan Çakır'dan ayrılık açıklaması! ''Gitmek istiyorum''

13.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, flaş açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'dan ayrılık açıklaması! ''Gitmek istiyorum''
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında gösterilen Uğurcan Çakır'dan ayrılık itirafı geldi. Trabzonsporlu taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen milli oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.

"GİTMEK İSTİYORUM"

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"Trabzonspor için çok fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun ve mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum. 3 kupam var artık bana kızmazlar diye düşünüyorum."

"DAHA BÜYÜK TAKIMLARA GİTMEK İSTİYORUM"

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"Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Gitmek için gitmek istemiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum.

"ABDULLAH HOCA 10 YIL BURADA GÖREV YAPSA ÇOK MUTLU OLURUM"

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"Trabzonspor futbolcusu olarak değil, Trabzonspor taraftarı olarak söylüyorum; Abdullah Hoca 10 yıl burada görev yapsa çok mutlu olurum."

"MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ"

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"Lider gidince biraz baskı oluyor ister istemez. Hocamız ve biz çok iyi yönettik bu süreci. Çok şükür yolun sonu şampiyonluk oldu. Mutluyuz ve gururluyuz."


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
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