Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması geldi. İşte Uğurcan'ın açıklamaları...

GALATASARAY VE AVRUPA AÇIKLAMASI

"Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur, Ertuğrul Başkanım da bunu biliyor zaten."

"ÖZEL BİR TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNEBİLİRİZ"

"Ben kulübümün menfaatlerini düşünüyorum. Yönetimin kabul etmediği teklifleri saygıyla karşıladım. Ben Trabzonsporluyum, şu an burada kalmayı düşünüyorum. Özel bir teklif gelirse düşünebiliriz..."

(beIN SPORTS)

