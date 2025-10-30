SPOR

Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor maçı öncesi galibiyet açıklaması! İki kelimelik cevapla noktayı koydu

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır'dan açıklama geldi. Muslera'nın ayrılığı sonrası Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan Çakır, eski takımına karşı tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu ifade etti.

Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor maçı öncesi galibiyet açıklaması! İki kelimelik cevapla noktayı koydu
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır, zorlu maç öncesi eski takımına karşı galibiyet açıklamasında bulundu. | Galatasaray haberleri ...

"İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Uğurcan Çakır, eski takımına karşı kazanmak istediklerini söyleyerek, "inşallah kazanacağız" ifadelerini kullandı. İki kelimelik bir cevap veren Uğurcan Çakır'ın maça motive olduğu görüldü.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı 5 yıl renklerine bağladığını açıklamıştı. Sarı kırmızılılar, tecrübeli eldiven için Trabzonspor’a 27.5 milyon euro ve KDV ödeneceğini duyurmuştu.

