Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı ne kadar? Galatasaray resmen açıkladı, KAP'a bildirdi

Transfer döneminin son gününde büyük bir bombayı patlatan Galatasaray, Trabzonspor’un kaptanı ve milli kaleci Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek resmi duyuruyu yaptı. Peki Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a ne kadar bonservis ücreti ödeyecek? Uğurcan Çakır ne kadar maaş alacak? İşte resmi açıklamaya göre tüm detaylar...

Devrim Karadağ
Transfer döneminin son saatlerinde Süper Lig’e damga vuran tarihi bir imza atıldı. Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu milli kaleci Uğurcan Çakır’ı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’a 27.5 milyon euro + KDV bonservis bedeli öderken, 5 yıllık sözleşme imzalayan Çakır Türk futbolunun en pahalı kaleci transferlerinden birine imza attı. Resmi açıklamayla birlikte KAP'a bildirim geldi. İşte tüm detaylar...

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor’a 27.5 milyon euro + KDV ödeyecek. Bu rakam, Türk futbol tarihinin Süper Lig içindeki bir transferde ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak dikkat çekti.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Milli kaleciyle 5 yıllık anlaşma sağlanırken, Galatasaray yönetiminin bu transferle hem Süper Lig’de hem de Avrupa sahnesinde kaleyi uzun yıllar güvence altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

UĞURCAN ÇAKIR'IN YILLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’dan alacağı yıllık ücretler de KAP’a açıklandı. Buna göre tecrübeli file bekçisi ilk yıl 110 milyon TL, ikinci yıl 120 milyon TL, üçüncü yıl 130 milyon TL, dördüncü yıl 140 milyon TL ve son yıl 150 milyon TL kazanacak.

