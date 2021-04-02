SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Uğurcan Çakır, sezon sonunda Inter ya da Roma'ya transfer olacak

Uğurcan Çakır, sezon sonunda Inter ya da Roma'ya transfer olacak

02.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır'a talipler artıyor. Son olarak Inter ve Roma'nın Uğurcan için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Sezon sonunda ise ya Roma'ya ya da Inter'e transfer olacağına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır, sezon sonunda Inter ya da Roma'ya transfer olacak

Ajansspor'un haberine göre; Başarılı performansıyla İngiliz ve İtalyan kulüplerini peşine takan 25 yaşındaki file bekçisi hakkında her gün yeni bir transfer iddiası gündeme geliyor.

İsmi son olarak Serie A devleri Inter ile anılan Uğurcan Çakır hakkında İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, Roma'nın gelecek sezon için Uğurcan'la ciddi şekilde ilgilendiğini söyledi. Di Caprio, pek çok İtalyan kulübünün yıldız ismi izlediğini söyledi.

"Uğurcan gerçekten çok yetenekli bir kaleci. İtalya'da pazarı büyük. Pek çok İtalyan takımı onu izliyor. Roma'nın da onu dikkatle takip ettiğini biliyorum. AS Roma gelecek sezon bir kaleci alacak. Bu Uğurcan Çakır olabilir. Fonseca ile yolları ayıracaklar. Yeni gelecek teknik direktörün fikri de hangi kalecinin alınacağını belirleyecek. Inter, İtalya'dan bir kaleciyle ilgileniyor; ama Roma ve pek çok Serie A takımı Uğurcan'ı yakından takip ediyor. Uğurcan gerçekten çok yetenekli; Serie A'da çok başarılı olur."

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Uğurcan, bu sezon forma giydiği 30 maçta kalesinde 30 gol gördü. Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın da kalesini koruyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Afobe, Sivasspor maçında forma giyemeyecekAfobe, Sivasspor maçında forma giyemeyecek
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Roma Uğurcan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yokmu artıran
roma yada inter ne zaman dev oldu bre

En Çok Okunan Haberler

Köpek dile geldi! ''Benim adım Ejder''

Köpek dile geldi! ''Benim adım Ejder''

Her satırı korkunç! 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin'

Her satırı korkunç! 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin'

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi

Ozan için inanılmaz bonservis bedeli

Ozan için inanılmaz bonservis bedeli

Milli futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Milli futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Burak Yılmaz'dan kötü haber

Burak Yılmaz'dan kötü haber

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Diğer Haberler

Uğurcan Çakır, sezon sonunda Inter ya da Roma'ya transfer olacak

Dünya devine transfer oluyor!

Afobe, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Afobe, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'da 5 isim Sivasspor maçında yok

Yıldız isimden Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

Benik Afobe hayal kırıklığı yaşattı

Benik Afobe hayal kırıklığı yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.