SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi

Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi

15.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor’da takım kaptanı Uğurcan Çakır, yatakta şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz’de katıldı.

Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, şampiyonluğu coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonlukta kupa dün yapılan törenle Karadeniz ekibine teslim edildi. Kupa töreni sonrası geçe geç saatlerde Altay maçı için İstanbul’a giden bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupası ile yatakta poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz de katıldı.

Oyuncular bu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

c8087bbc-6604-43b1-aaa6-202f5919ef76

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!
Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...
Hakan Çalhanoğlu attığı penaltıyla Burak Yılmaz'ı yaktı!Hakan Çalhanoğlu attığı penaltıyla Burak Yılmaz'ı yaktı!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!

Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...

Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.