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Ukrayna 1 - 0 Slovakya (UEFA Uluslar Ligi)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.09.2018 18:16 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna, sahasında Slovakya'yı konuk etti. Ukrayna, Yarmolenko'nun golüyle Slovakya'yı 1-0 yendi.

Ukrayna 1 - 0 Slovakya (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun B Ligi 1. Grup karşılaşmasında Ukrayna, Lviv Arena'da Slovakya'yı konuk etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 80. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Andriy Yarmolenko, Ukrayna'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Ukrayna 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Slovakya ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'den Martin Skrtel, kaptan olarak sahaya çıktığı mücadelede Slovakya Milli Takımı adına 90 dakika forma giydi. Slovakya'da Trabzonsporlu Juraj Kucka da 78 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
ukrayna slovakya UEFA Uluslar Ligi

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