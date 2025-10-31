SPOR

Ukrayna basınından Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'e ağır eleştiri geldi! ''Arda Turan, Shakhtar'ın baskın bir güç olabileceğini göstermiyor''.

Eyüpspor’dan Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’in başına geçen teknik direktör Arda Turan, sezona iyi başlasa da arka arkaya aldığı kötü sonuçların ardından Ukrayna basınında sert bir şekilde eleştiriliyor. Ukraynalı gazeteci Oleksandr Sazhko, ‘‘Şu ana kadar Arda Turan, Shakhtar'ın baskın bir güç olabileceğini göstermiyor.’’ diyerek genç hocayı eleştirdi.

Burak Kavuncu

Shakhtar Donetsk’in başına geçtikten sonra sezona iyi bir giriş yapan fakat önce Avrupa Ligi’nde elenip, ligdeki takılmalara takılınca ufak ufak eleştiriler başlamıştı. Son olarak Ukrayna kupasında ezeli rakibi Dinamo Kiev’e de kaybeden Shakhtar hayal kırıklığı yarattı. Bunun ardından Ukrayna basını teknik direktör Arda Turan’ın performansına değindi. İşte haberin detayı…

‘‘BEŞİKTAŞ O KADAR DAĞINIKTI Kİ…’’

Ukrayna basınından Arda Turan lı Shakhtar Donetsk e ağır eleştiri geldi! Arda Turan, Shakhtar ın baskın bir güç olabileceğini göstermiyor . 1

Ukraynalı gazeteci Oleksandr Sazhko, "Shakhtar'ın Legia'ya yenilgisinden sonra kendimi şu düşünce içinde buldum. Arda Turan, son 5 ayda ortaya koyduğu çalışmaların bir sonucu olarak gösterebileceği hiçbir şey bırakmadı. Evet, Türk teknik adam Beşiktaş'ı görkemli bir şekilde saf dışı bıraktı. O anda her şey, Shakhtar'ın beklenmedik biçimde çok ilginç bir teknik direktör bulduğu izlenimini veriyordu. Ancak kısa sürede ortaya çıktı ki, o Beşiktaş o kadar dağınık bir durumdaydı ki, Lausanne'a elenerek Avrupa kupalarının hiçbir ana aşamasına bile kalamadı." diye konuştu.

‘‘HİÇBİR TURNUVADA HİÇ BİR ŞEY GÖSTERMEDİ!’’

Ukrayna basınından Arda Turan lı Shakhtar Donetsk e ağır eleştiri geldi! Arda Turan, Shakhtar ın baskın bir güç olabileceğini göstermiyor . 2

Ukraynalı gazeteci Oleksandr Sazhko, "Shakhtar, son iki üç ayda yer aldığı hiçbir turnuvada neredeyse hiçbir şey göstermedi. Ligde zaten 9 puan kaybedildi ve yıllardır ilk kez ağır bir yenilgi alındı; Avrupa Ligi elemelerinde Panathinaikos'a elenildi, teknik direktörü ayrılmak isteyen dağınık bir Legia'ya Konferans Ligi'nde kaybedildi, Ukrayna Kupası’nda Dinamo Kiev tarafından elenildi. Shakhtar artık Ukrayna futbolunun lideri gibi görünmüyor. Taklit edilmek istenen, Avrupa'da bile desteklenmek istenen bir takım değil. Evet, Shakhtar hâlâ Pazar günü lig maçını kazanabilir, ardından ligi de kazanabilir. Ancak bu bir başarı olmaz. Zaten problem de burada yatıyor" dedi.

‘‘ARDA TURAN BASKIN BİR GÜÇ OLABİLECEĞİNİ GÖSTERMİYOR!’’

Ukrayna basınından Arda Turan lı Shakhtar Donetsk e ağır eleştiri geldi! Arda Turan, Shakhtar ın baskın bir güç olabileceğini göstermiyor . 3

Ukraynalı gazeteci Oleksandr Sazhko, "Bu kadar büyük bir finansal üstünlüğe sahip bir kulüp olarak Shakhtar, Ukrayna Ligi'ni baskın bir biçimde kazanmak zorunda. Başka herhangi bir sonuç, başarısızlıktır. Ve şu ana kadar Arda Turan, Shakhtar'ın baskın bir güç olabileceğini göstermiyor. Sadece sahip olduğu çok daha büyük kaynaklar sayesinde sezonu ucundan kurtarabilir ama bu ne bir teknik direktörün ne de yönetimin kaliteli bir işi demektir." açıklamasında bulundu.

