Mynet Trend

Ukrayna'da bir televizyon kanalına el bombalı saldırı düzenlendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de televizyon kanalı 112 Ukraina'nın binasına el bombalı saldırı düzenlendi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kimliği belirlenemeyen iki kişi, televizyon kanalı 112 Ukraina'nın binasına el bombası attı.

Kanalın web sitesinden bu sabah yayınlanan bildiride, "12 Temmuz’u 13 Temmuz’a bağlayan gece, 112 Ukraina'nın merkez binasına el bombası fırlatılarak saldırıda bulunuldu“ açıklaması yapıldı.

POLİS, TERÖR ŞÜPHESİYLE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis binayı kordon altına alırken, terör şüphesiyle çalışma başlattı. Kiev polisinin basın servisi “polis birimleri, binanın hasarlı cephesini ve suç mahallinin bitişiğindeki bölgeyi kordon altına aldı. Araştırmalar sırasında bir el bombası fırlatıcısının kullanılmış tüpünü buldular" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Ulusal Gazeteciler Sendikası, güvenlik güçlerine saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanması çağrısında bulundu.

Gazeteciler Birliği Başkanı Sergei Tomilenko, "Ulusal Gazeteciler Sendikası, SBU’nun [Ukrayna Güvenlik Hizmeti] ve diğer birimlerin, 112 kanalının merkezine yapılan ciddi saldırının etkili bir şekilde soruşturulmasını istiyor. Bu terörist saldırıyı her kim düzenlediyse cezalandırılması gerekiyor” dedi.

(İHA)

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Feci kaza! Hurdaya döndüFeci kaza! Hurdaya döndü
Akılalmaz kaza! O anlar böyle görüntülendiAkılalmaz kaza! O anlar böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
112 ukrania televiyon kanalı el bombalı saldırı Ukrayna Kiev

En Çok Okunan Trend Haberler

Uzmanlar uyardı: Yılan sanıp öldürmeyin

Uzmanlar uyardı: Yılan sanıp öldürmeyin

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Fenerbahçe için Eden Hazard bombası

Fenerbahçe için Eden Hazard bombası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi

Feci kaza! Hurdaya döndü

Havalı bariyere çarpan otomobil taklalar attı

Akılalmaz kaza! O anlar böyle görüntülendi

Sevimli kedi, susuzluğunu hayrattan akan suyla giderdi

Hayrattan akan suyu görünce...

Gürültü yapan gençleri bıçakla kovaladı

Korku dolu anlar! Bıçakla kovaladı

Taksici ile müşterinin köprü parası tartışması kamerada

Sokak ortasında ücret tartışması!

Elektrik akımına kapılan Mısırlı çocuk hayatını kaybetti

Korkunç an! Akıma kapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.