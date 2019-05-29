Ukrayna'da ünlü pop yıldızı Olga Polyakova parti kuruyor

Ukrayna’da ünlü pop yıldızı Olga Polyakova parti kurup siyasete atılma kararı aldığını açıkladı. Kararını Instagram hesabından duyuran ünlü şarkıcı, “Hayatımda birçok yenilik oldu. Tüm bunları açıkça ‘Otdohni’ dergisiyle söyleşimde anlattım” dedi.

“UKRAYNA’DAKİ İLK KADIN PARTİSİ OLACAK”

Kendi partisini kurmaya hazırlandığını belirten Polyakova, “Parlamento seçim yarışı başlıyor. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir amaca için oy vermekten bıktım. Milyonlarca insan kime oy verdiklerini bilmek istiyor. Bu konuyla ilgilenecek bir parti kurmaya başladığımı resmen açıklıyorum. Bu, Ukrayna’daki ilk kadın partisi olacak. Şaka yapmıyorum” diye yazdı.

Katıldığı bir kadın forumunda da konuyu gündeme getiren ünlü şarkıcı, “Kuralları erkeklerin belirlediği bir ülkede yaşıyoruz. Neden bize biçtikleri rolü kabul ediyoruz? Seksi görünmeyi seviyoruz. Ama bizi yalnızca ‘seks objesi’ olarak görmelerinden hoşlanmıyoruz. Ukrayna’da kadınlar her gün cinsiyetçi şovenizmle karşılaşıyor” dedi.

SAAKAŞVİLİ’NİN PARTİSİ DE SEÇİME GİRİYOR