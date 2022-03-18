Ukrayna'dan arka arkaya acı haber! Oyuncu Oksana Shvets ve balet Artyom Datsishin bombardımanda hayatlarını kaybetti

Ukraynalı ünlü oyuncu Oksana Shvets, Rusların Kiev'de bombaladığı apartmanda hayatını kaybetti.

Rusların roket ve bombalarla saldırıp birçok sivilin ölümüne neden olduğu Ukrayna'nın başkeni Kiev'de bir apartmana isabet eden roket nedeniyle ünlü oyuncu Oksana Shvets hayatını kaybetti.

67 yaşındaki oyuncunun ölümünü Young Theatre doğruladı. Tiyatro ve sinema yıldızı olan oyuncu için atılan tweette "Topraklarımıza giren düşmanın affı yok. Yetenekli oyuncumuzu kaybetik" denildi.

OKSANA SHVETS KİMDİR?

1975 yılında Ivan Franko Tiyatro Okulu'nu bitiren Schevets, Ukrayna'da birçok ödül aldı. Bunlardan biri de Ukrayna'nın sanatçılara verdiği en değerli ödül olan Merited Artist of Ukraine ödülüydü.

ÜNLÜ BALET 3 HAFTADIR HASTANEDEYDİ

Ukraynalı balet Artyom Datsishin, Rus işgalcilerin bombalaması sonucu kaldırıldığı hastanede 3 haftadır devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.

43 yaşındaki Artyom Datsishin'in ölümü Moskova'da da büyük tepkilere neden oldu. Ödüllü baletin 26 Şubat günü Rus askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı ve 3 hafta sonunda hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Moskova'da Bolşoy Balesi'nin sanat yönetmeni Alexei Ratmansky, Datsishin'in hayatını kaybetmesinin ardından çok sert bir paylaşım yaptı. Ratmansky, "Öfkeliyim. Datsishin gibi bir sanatçının Rus askerlerin elinde ölüme gitmesi dayanılmaz bir acıya yol açtı" dedi.

