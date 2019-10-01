Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Cruise'e övgü: Çok yakışıklısınız

Ukrayna'da çok sevilen bir komedyenken hiçbir siyasi tecrübesi bulunmamasına karşın ezici oyla devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, 'Mission Impossible' (Görevimiz Tehlike) serisinin yeni filmini çekmek için yer arayışı çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Tom Cruise'i makamına davet etti.

Washington Post gazetesinin "Trump'ı cezbettikten sonra gözlerini Cruise'e dikti" diye dalga geçtiği Ukrayna lideri, salondan içeri giren ünlü aktörü "Çok yakışıklısınız" diye karşıladı.

'FATURALARI ÖDEMEYE YARIYOR'

Bu sözler karşısında gülen Cruise, "Faturaları ödemeye yardımcı oluyor" karşılığını verdi.

Sohbet sırasında kendi oyunculuk tecrübelerini paylaşan ve devlet başkanlığının ne kadar yorucu bir iş olduğundan yakınan Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusundaki durumla ilgili Minsk Anlaşmaları sürecinin durmasından da şikayet etti.

Ukrayna devlet başkanlığının yayımladığı Zelenskiy-Cruise videosunda, Trump ve arka planında Ukrayna'nın yer aldığı hakkındaki azil sürecine ait bir sohbet gösterilmedi.

ABD'li bir istihbaratçının Trump'ın yabancı bir liderle telefon görüşmesinin içeriği hakkında resmi ihbarda bulunduğunun basına sızmasının ardından bunun temmuzda Zelenskiy ile yaptığı görüşme olduğu ortaya çıkmıştı. Beyaz Saray'ın yayımladığı görüşme dökümlerine göre Trump Zelenskiy'den 2020 başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk şüphesiyle inceleme başlatmasını istemiş. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili çoğunluk, buradan hareketle, ABD Başkanı'nın azledilmesine yönelik soruşturma süreci başlattı.

