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Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti

07.08.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti

İSTANBUL (AA) - Liberya bandralı "Osprey S" isimli gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin kontrolünün ardından tahıl almak üzere İstanbul'dan Ukrayna'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere gelen Liberya bandralı "Osprey S" gemisi, İstanbul'un kuzeyine demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevli heyeti, gemiye gelerek denetimlerini yaptı. Heyet, denetimlerini tamamlamasının ardından botla ayrılarak Rumelifeneri Limanı'na döndü.

Kontrolleri tamamlanan boş gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket etti.

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