Ukraynalı futbolcu Romen Yaremchuk'u duygulandıran destek! Benfica taraftarının desteği sonrası gözleri doldu

Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk, Rusya işgaline karşı direnen ülkesine ve kendisine verilen destekle duygusal anlar yaşadı. Rusya ile başlayan savaş sonrası ülkesi zor günler geçiren Ukraynalı Yaremchuk'un; Portekiz ligindeki Benfica - Vitoria Guimaraes karşılaşmasında oyuna girerken tribünlerin verdiği desteği görünce gözleri doldu.

"UKRAYNA YALNIZ DEĞİLDİR"

Tribünlerde "Seninleyiz Yaremchuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" pankartları da açıldı.

Taraftarlar Ukrayna ve Yaremchuk lehine tezahüratta bulundu.

KAPTANLIK PAZUBANDINI TAKTI

Oyuna gireceği sırada kaptanlık pazubandı bir anda kendisine verilince Ukraynalı forvet ayrı bir şaşkınlık yaşadı.



