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  4. Ukraynalı futbolcu Romen Yaremchuk'u duygulandıran destek! Benfica taraftarının desteği sonrası gözleri doldu

Ukraynalı futbolcu Romen Yaremchuk'u duygulandıran destek! Benfica taraftarının desteği sonrası gözleri doldu

28.02.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benfica'nın Ukraynalı futbolcusu Romen Yaremchuk, Vitoria Guimaraes maçında oyuna girerken kendisi ve ülkesi için gösterilen desteği görünce duygusal anlar yaşadı. Kaptanlık pazubandı da bir anda kendisine verilen Yaremchuk, kısa süreli yaşadığı şaşkınlık sonrası oyuna girdi. Yaremchuk'un gösterilen destek karşısında gözlerinin dolduğu görüldü.

Ukraynalı futbolcu Romen Yaremchuk'u duygulandıran destek! Benfica taraftarının desteği sonrası gözleri doldu
Roman Yaremchuk

Roman Yaremchuk

UKR Ukrayna
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Benfica
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Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk, Rusya işgaline karşı direnen ülkesine ve kendisine verilen destekle duygusal anlar yaşadı. Rusya ile başlayan savaş sonrası ülkesi zor günler geçiren Ukraynalı Yaremchuk'un; Portekiz ligindeki Benfica - Vitoria Guimaraes karşılaşmasında oyuna girerken tribünlerin verdiği desteği görünce gözleri doldu.

"UKRAYNA YALNIZ DEĞİLDİR"

Tribünlerde "Seninleyiz Yaremchuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" pankartları da açıldı.

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Taraftarlar Ukrayna ve Yaremchuk lehine tezahüratta bulundu.

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KAPTANLIK PAZUBANDINI TAKTI

Oyuna gireceği sırada kaptanlık pazubandı bir anda kendisine verilince Ukraynalı forvet ayrı bir şaşkınlık yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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