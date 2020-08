Ulaşım ve trafikte 5 sorun belirlendi

“Kuzey-Güney Çevreyolu ve Eskişehir sanayi bölgelerine raylı sistem talep ediyoruz”

Başkan Kesikbaş açıklamasına şöyle devam etti:

“Eskişehir Sanayi Odası olarak yılların güncel problemini çözmek adına bir fikir ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilgili bakanlıklara gönderdiğimiz talep ve öneriler ile her gün işine gidip gelen, sanayimize ve kentimize değer katan on binlerce kişinin derdine çözüm üretmek istiyoruz. Kalıcı çözüm olarak, ilimiz üzerinden geçen transit karayolu trafiğinin şehir trafiğine hiç dahil olmadan, şehrin Kuzey ve Güney yönünde yapılacak iki paralel çevre yolu talep ediyoruz. Bu sayede şehirle ilgisi olmayan trafik kuzey ve güney illerine mevcut trafiğe katılmadan akacak şekilde yönlendirilebilecek. Bir diğer önerimiz ise, her gün işine giderken 1 saatten fazla zaman harcayan çalışanların zaman kaybını azaltmak ve trafik yoğunluğunu önlemek için toplu taşıma olarak tramvay, metro, banliyö gibi alternatiflerle sanayi bölgelerine ulaşımın büyük oranda hafif raylı sistemlerle sağlanmasıdır. Amacımız Eskişehir sanayisi çalışanlarının oluşturduğu değeri, yaşanan zaman kaybından korumak, yoğun trafiğin sebep olduğu problemleri, son dönemlerde ciddi artış gösteren kazaları, can ve mal kayıplarının neden olan bu durumları kalıcı olarak çözmektir. Kent için çalışan, hizmet eden, istihdam yaratan ve üreten sanayicilerimizin beklentisi, çalışanlarının iş yerlerine en güvenli, hızlı, sağlıklı ve ekonomik olarak ulaşmalarının temin edilmesidir.”