Ulaşımın aksamaması için tren raylarını yaktılar

Chicago kentinde banliyö trenlerinin geçtiği raylarda alevleri görenler şaşırdı. Bir süredir aşırı soğuklarla mücadele eden şehirde tren ulaşımının aksamaması için farklı bir yola başvuruldu.
RAYLARIN HAREKET ETMESİ SAĞLANDI
Verilen bilgiye göre tren raylarının makas noktaları ateşe verilerek rayların hareket etmesi sağlanması için böyle bir yola başvuruldu. Aşırı soğuk havalarda trenlerin doğru hatlardan gidebilmesi için rayların makas değişimi için sıcak tutulması gerektiği vurgulandı.
Trenlerin hat değiştirdiği makas bölgesindeki alevler ise ilginç görüntü oluşturarak kayıtlara geçti.
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