Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan İstanbul Havalimanı açıklaması: Olumsuzluklar yaşanabilir

Bakan Turhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, 17 Mayıs 2019'da İstanbul Havalimanı'nda yaşanan pas geçme ve "divert"lerin (trafiklerin yedek meydana yönlendirilmeleri) nedeninin iniş hattında yaşanan oraj, şiddetli türbülans ve rüzgar kesmesi gibi meteorolojik olaylar olduğunu ifade etti.

İstanbul Havalimanı için ilan edilmiş mevcut aletli alçalma usulleri açısından, ICAO kuralları uyarınca standartlara uyum anlamında herhangi bir eksiklik bulunmadığını bildiren Turhan, havalimanı ve yakın çevresinde özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde oluşan kötü hava şartları nedeniyle trafik akışında uzun süreli beklemeler, pas geçme ve devamında yaşanan "divert"ler gibi olumsuzluklar yaşanabildiğini vurguladı.

Turhan, "Bu hadiselerin yaşandığı zaman dilimlerinde, ilgili hava trafik kontrol birimleri ile uçuş aşamasındaki pilotların, uçuş emniyeti ilkesinden taviz vermeden standart prosedürleri uygulamakla yükümlü olduklarının bilinmesinde fayda görülmektedir." ifadesini kullandı.