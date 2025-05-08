Ülke çalkalanıyor! Aldatıldığını öğrendi, kocası ve kaynanası öldürdü! Skandalın nedeni bakın ne...

Brezilya'da 37 yaşındaki Pilates eğitmeni Larissa Talle Leoncio Rodrigues kocasının kendisini aldattığını öğrenmesinin ardından boşanma kararı aldı. Ancak kocası ve kayınvalidesi, bu duruma engel olmak için kadını öldürdü.

Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde gerçekleşen olayda, cerrah kocası Luiz Antonio Garnica ve kayınvalidesi Elizabete Arrabaça, kadını zehirleyerek öldürmekle suçlanıyor.

İKİ HAFTA ÖNCE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Polis raporuna göre kayınvalidesi, tarım ilacı olarak kullanılan ve "chumbinho" adı verilen ölümcül bir zehri Larissa'nın yiyeceklerine karıştırdı. Kayınvalidenin ölümden yaklaşık iki hafta önce zehir satın almak için araştırma yaptığı ortaya çıktı.

Eşi Garnica, eve gelip eşini banyoda bulduğunu, doktor olduğu için acil müdahale yapmaya çalıştığını iddia etti fakat kocanın dairede delilleri yok etmeye çalıştığı belirtildi. Yayınlanan raporda Larissa'nın kanında zehir izleri bulunduğunu doğruladı. Ayrıca, yakın arkadaşlarına her ne zaman kayınvalidesi evde olsa fenalaştığını söylediği ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ EVDE BULUNDU

Aynı zamanda doktor kocanın sevgilisi, çiftin yaşadığı dairede bulundu. Polis, hem Larissa'nın kocasını ve kayınvalidesini hem de sevgilisini sorgulayarak cinayet soruşturmasını derinleştiriyor. Zanlılar şu an tutuklu bulunuyor.