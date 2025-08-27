Ülke karıştı! Cinsiyet değiştiren Neo-Nazi'nin kadın hapishanesine gönderilmesi olay oldu

Neo-Nazi Sven Liebich, 2023 Temmuz’da nefret söylemi, iftira ve hakaret suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Liebich, Almanya’nın yeni “Kendi Kendini Belirleme Yasası” kapsamında cinsiyetini ve adını Marla-Svenja olarak değiştirdi.

"YASA KÖTÜYE KULLANILDI"

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, nefret suçlarından hüküm giymiş bir neo-Nazi’nin cinsiyetini değiştirerek kadın cezaevine yerleştirildiğini açıkladı. Dobrindt, Stern dergisine yaptığı açıklamada, “Bu, cinsiyetin kendi kendine belirlenmesi yasasının basit bir şekilde kötüye kullanılması örneğidir” dedi ve yasada suistimalleri önleyecek açık kuralların yeniden tartışılması gerektiğini vurguladı.

Liebich’in Chemnitz’teki kadın cezaevine 29 Ağustos’ta giriş yapması bekleniyor. (BBC)