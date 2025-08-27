Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ülke karıştı! Cinsiyet değiştiren Neo-Nazi'nin kadın hapishanesine gönderilmesi olay oldu

Almanya'da hüküm giymiş Neo-Nazi Sven Liebich, cinsiyet değiştirip kadın hapishanesine gönderildi. Bu karar ülkede tartışmalara neden oldu.

Ülke karıştı! Cinsiyet değiştiren Neo-Nazi'nin kadın hapishanesine gönderilmesi olay oldu

Neo-Nazi Sven Liebich, 2023 Temmuz’da nefret söylemi, iftira ve hakaret suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Liebich, Almanya’nın yeni “Kendi Kendini Belirleme Yasası” kapsamında cinsiyetini ve adını Marla-Svenja olarak değiştirdi.

Ülke karıştı! Cinsiyet değiştiren Neo-Nazi nin kadın hapishanesine gönderilmesi olay oldu 1

"YASA KÖTÜYE KULLANILDI"

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, nefret suçlarından hüküm giymiş bir neo-Nazi’nin cinsiyetini değiştirerek kadın cezaevine yerleştirildiğini açıkladı. Dobrindt, Stern dergisine yaptığı açıklamada, “Bu, cinsiyetin kendi kendine belirlenmesi yasasının basit bir şekilde kötüye kullanılması örneğidir” dedi ve yasada suistimalleri önleyecek açık kuralların yeniden tartışılması gerektiğini vurguladı.

Ülke karıştı! Cinsiyet değiştiren Neo-Nazi nin kadın hapishanesine gönderilmesi olay oldu 2

Liebich’in Chemnitz’teki kadın cezaevine 29 Ağustos’ta giriş yapması bekleniyor. (BBC)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizin ortasındaki eğlence: Rüya GemisiDenizin ortasındaki eğlence: Rüya Gemisi
Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadanBütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan

Anahtar Kelimeler:
trans birey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Makam aracını uyuşturucu kullanarak sürmüştü! Cezası belli oldu

Makam aracını uyuşturucu kullanarak sürmüştü! Cezası belli oldu

Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan

Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan

Bakın nereyle bağlantılıymış: El kadar ancak değeri çok büyük!

Bakın nereyle bağlantılıymış: El kadar ancak değeri çok büyük!

Anneleri sanıp başka cenazeyi memleketlerinde gömdüler

Anneleri sanıp başka cenazeyi memleketlerinde gömdüler

Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

Savaştan kaçıp yeni bir hayat kurmuştu! Bıçaklanarak öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.