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Ülke puanı sıralamasında gözler Fenerbahçe ve Sivasspor'a çevrildi! Toplamda 6 galibiyet alırsak müjde var!

16.03.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi’nde yarışan Sivasspor son 16 turu rövanş maçlarında tur için sahaya çıkıyor. Ülke puanı için kritik bir eşik olan bu maçların kazanılması halinde Türkiye'yi büyük bir sürpriz bekliyor.

Ülke puanı sıralamasında gözler Fenerbahçe ve Sivasspor'a çevrildi! Toplamda 6 galibiyet alırsak müjde var!

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonunda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için gözler Fenerbahçe ve Sivasspor'a çevrildi.

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TÜRKİYE İÇİN 10. BİTİRME ŞANSI ARTTI

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Ülkemizin hemen üst sırasında yer alan Sırbistan ve Avusturya'nın Avrupa'da hiçbir temsilcisi kalmamıştı. Bu da Türkiye için ilk 10 şansını iyiden iyiye arttırmıştı.

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

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2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

6 GALİBİYET YETİYOR

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Ülkemizden Fenerbahçe ve Sivasspor, yoluna devam ederken; Başakşehir ise veda etti. Türkiye'nin ilk 10'a girebilmesi için temsilcilerimizin 6 galibiyet alması yetiyor.

İŞTE SON DURUM

15' Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)

14' Ukrayna: 29.300 (Shakhtar)

13' İsviçre: 29.875 (Basel)

12' Türkiye: 31.700 (Fenerbahçe, Sivasspor)

11' Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

10' Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

9' İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)


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