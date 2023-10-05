Ülke puanında rakiplerden müjde, gözler şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de! Eğer kazanırlarsa...

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden takımlarımız yoluna gümbür gümbür devam ederken, temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı 3-2 devirmesiyle 9. sıradaki yerimizi iyice sağlamlaştırmıştık.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan mücadelelerde rakiplerimizin temsilcilerinin üçü de elindeki avantajı koruyamadı ve önde oldukları maçlarda puan kaybettiler.

ÖNE GEÇİP YENİLDİLER

En yakın temsilcimiz İskoçya geçen sene 2 temsilci gönderdiği devler arenasından hüsran yaşayarak dönmüşlerdi. Bu sene aynı kabusu tek takım ile yaşayacaklar gibi duruyor. Celtic sahasında ağırladığı Lazio karşısında 1-0 öne geçse de rakibine 2-1 mağlup oldu.

SON DAKİKALARDA...

12'inci sırada bulunan İsviçre'nin temsilcisi Young Boys da dün gece Kızılyıldız karşısında ise son dakikalarda yediği ile rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

2 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET

1 sıra önümüzde bulunan Belçika temsilcisi Antwerp ise dün gece Shakhtar'a 3-2 mağlup olarak çıktığı 2 maçta da 2 mağlubiyet alarak ülke puanına henüz bir katkı sağlayamadı.

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE

Rakiplerimizin bu sonuçları yüzümüzü güldürürken, gözler Konferans Ligi'ne dönmüş durumda. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda iki takımımızdan gelecek 0.5'er puan katkısıyla puanımızı 35.35'e çıkarmamız halinde Belçika ile olan 3,850'ye düşecek.

BU YILIN ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1 - TÜRKİYE - 7.750

2 - BELÇİKA - 4.800

3 - HOLLANDA - 4.600

4 - POLONYA - 4.375

5 - DANİMARKA - 4.250

6 - ALMANYA - 4.214

7 - YUNANİSTAN - 4.200

8 - İTALYA - 4.142

9 - İSPANYA - 4.062

10 - PORTEKİZ - 4.000

ÜLKE PUANINDA GENEL SIRALAMA

12 - İSVİÇRE: 29.975

11 - AVUSTURYA: 30.400

10 - İSKOÇYA : 32.050 puan

9 - TÜRKİYE: 34.350 puan

8 - BELÇİKA: 39.200 puan

