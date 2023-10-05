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  4. Ülke puanında rakiplerden müjde, gözler şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de! Eğer kazanırlarsa...

Ülke puanında rakiplerden müjde, gözler şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de! Eğer kazanırlarsa...

05.10.2023 09:33 | Son Güncelleme:
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Avrupa mücadelelerinde temsilcilerimizin gösterdiği performansla ülke puanımız adeta uçuşa geçerken, rakiplerimizden gelen haberler de yüzümüzü güldürdü. İşte detaylar...

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden takımlarımız yoluna gümbür gümbür devam ederken, temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı 3-2 devirmesiyle 9. sıradaki yerimizi iyice sağlamlaştırmıştık.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan mücadelelerde rakiplerimizin temsilcilerinin üçü de elindeki avantajı koruyamadı ve önde oldukları maçlarda puan kaybettiler.

ÖNE GEÇİP YENİLDİLER

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En yakın temsilcimiz İskoçya geçen sene 2 temsilci gönderdiği devler arenasından hüsran yaşayarak dönmüşlerdi. Bu sene aynı kabusu tek takım ile yaşayacaklar gibi duruyor. Celtic sahasında ağırladığı Lazio karşısında 1-0 öne geçse de rakibine 2-1 mağlup oldu.

SON DAKİKALARDA...

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12'inci sırada bulunan İsviçre'nin temsilcisi Young Boys da dün gece Kızılyıldız karşısında ise son dakikalarda yediği ile rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

2 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET

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1 sıra önümüzde bulunan Belçika temsilcisi Antwerp ise dün gece Shakhtar'a 3-2 mağlup olarak çıktığı 2 maçta da 2 mağlubiyet alarak ülke puanına henüz bir katkı sağlayamadı.

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE

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Rakiplerimizin bu sonuçları yüzümüzü güldürürken, gözler Konferans Ligi'ne dönmüş durumda. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda iki takımımızdan gelecek 0.5'er puan katkısıyla puanımızı 35.35'e çıkarmamız halinde Belçika ile olan 3,850'ye düşecek.

BU YILIN ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

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1 - TÜRKİYE - 7.750
2 - BELÇİKA - 4.800
3 - HOLLANDA - 4.600
4 - POLONYA - 4.375
5 - DANİMARKA - 4.250
6 - ALMANYA - 4.214
7 - YUNANİSTAN - 4.200
8 - İTALYA - 4.142
9 - İSPANYA - 4.062
10 - PORTEKİZ - 4.000

ÜLKE PUANINDA GENEL SIRALAMA

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12 - İSVİÇRE: 29.975
11 - AVUSTURYA: 30.400
10 - İSKOÇYA : 32.050 puan
9 - TÜRKİYE: 34.350 puan
8 - BELÇİKA: 39.200 puan

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