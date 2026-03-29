Ülke salgın altında: Baharın gelmesiyle kabus başladı! Evlerin içine kadar giriyor

İngiltere’de etkili olan sıcak ve yağışlı hava, kenelerin sayısında artışa neden oldu. Uzmanlar, evlere kadar girebilen bu canlıların fark edilmeden ısırarak başta Lyme disease olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de son dönemde etkili olan sıcak ve yağışlı hava, kenelerin sayısında ciddi artışa yol açtı. Uzmanlar, özellikle bahar ve yaz aylarında aktif hale gelen kenelerin hem kırsal hem de şehir merkezlerinde hızla yayıldığını belirtiyor. İnsan ve hayvan kanıyla beslenen bu küçük canlılar, fark edilmesi zor olduğu için büyük risk oluşturuyor.

EVLERE KADAR GİRİYORLAR

Kenelerin sadece doğada değil, evlerin içinde de bulunabildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu canlıların kıyafetler ve evcil hayvanlar aracılığıyla taşınabileceğini belirtiyor. Özellikle koltuk, yatak ve ulaşılması zor köşelerde gizlenebilen keneler, uzun süre fark edilmeden yaşayabiliyor.

En sık bacak ve kollardan ısıran keneler, terli ve sıcak bölgeleri tercih ederek vücudun farklı noktalarına da tutunabiliyor.

LYME HASTALIĞI RİSKİ

Kenelerin en büyük tehlikesi ise taşıdıkları bakteriler. Bu canlıların ısırması sonucu ortaya çıkabilen Lyme disease, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Grip benzeri belirtilerle başlayan hastalık; aşırı yorgunluk, sinir ağrıları ve bilişsel sorunlara kadar ilerleyebiliyor. Hatta bazı vakalarda belirtilerin yıllarca sürebildiği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
kene Ülke salgın
