Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ülke 'taşıyıcı annelik' skandalıyla çalkalanıyor! Lüks evlerinden onlarca çocuk çıktı

ABD’de onlarca kadın aynı çift için taşıyıcı anne olarak bebek doğurdu. Otele benzeyen evde ise onlarca küçük çocuk bulundu. Çift tutuklanırken polis insan kaçakçılığı ihtimali üzerinde duruyor.

Ülke 'taşıyıcı annelik' skandalıyla çalkalanıyor! Lüks evlerinden onlarca çocuk çıktı

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, taşıyıcı anne skandalıyla çalkalanıyor. Farklı eyaletlerden onlarca kadın aynı çift için taşıyıcı anne oldu. Çok sayıda kadın, çiftin ikinci çocuklarını istedikleri gerekçesiyle kendilerini kandırdığını ve taşıyıcı anne olduklarını belirtti.

Ülke taşıyıcı annelik skandalıyla çalkalanıyor! Lüks evlerinden onlarca çocuk çıktı 1

Skandalın ardından Silvia Zhang (38) ve Guojun Xuan (65) çifti tutuklandı. Evlerinde ise en küçüğü 2 aylık, en büyüğü 13 yaşında olan 21 çocuk bulundu. Çocuklar koruma altına alındı.

Ülke taşıyıcı annelik skandalıyla çalkalanıyor! Lüks evlerinden onlarca çocuk çıktı 2

"BÜYÜK BİR AİLE İSTEDİK"

Çocuk istismarı soruşturması kapsamında, iki aylık bir bebeğin başından yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığını ortaya çıktı. Bebeğe bakıcı tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi. Suçlamaları reddeden çift ise "sadece büyük bir aile istediklerini" savundu. Polis ise insan kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceklerini düşünüyor.

Ülke taşıyıcı annelik skandalıyla çalkalanıyor! Lüks evlerinden onlarca çocuk çıktı 3

Zhang ve Xuan'ın 4 milyon dolar değerindeki 10.000 metrekarelik evinin bir otele benzer düzene sahip olduğunu söyleniyor. Komşu Hobart Young, "Büyük, dev bir lobisi olan bir otel gibi düzenlenmiş ve tüm odalar süit gibi." dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın elindeki iz olay oldu! Yama yapmış gibi...Trump'ın elindeki iz olay oldu! Yama yapmış gibi...
Belediye tuvaletine girdi bir daha çıkamadı! Günlerce kimse fark etmediBelediye tuvaletine girdi bir daha çıkamadı! Günlerce kimse fark etmedi

Anahtar Kelimeler:
anne doğum skandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tunceli Valisi'nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, 'bizi nasıl koruyacak' dedi

Tunceli Valisi'nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, 'bizi nasıl koruyacak' dedi

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

Taşıyıcı annelik skandalı! Lüks evlerinden onlarca çocuk çıktı

Taşıyıcı annelik skandalı! Lüks evlerinden onlarca çocuk çıktı

Belediye tuvaletine girdi bir daha çıkamadı! Günlerce kimse fark etmedi

Belediye tuvaletine girdi bir daha çıkamadı! Günlerce kimse fark etmedi

Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Göreni şoka soktu! Yetkililer devreye girdi...

Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! Göreni şoka soktu! Yetkililer devreye girdi...

Taburcu olacağı gün feci şekilde can verdi!

Taburcu olacağı gün feci şekilde can verdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.