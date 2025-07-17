Ülke 'taşıyıcı annelik' skandalıyla çalkalanıyor! Lüks evlerinden onlarca çocuk çıktı

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, taşıyıcı anne skandalıyla çalkalanıyor. Farklı eyaletlerden onlarca kadın aynı çift için taşıyıcı anne oldu. Çok sayıda kadın, çiftin ikinci çocuklarını istedikleri gerekçesiyle kendilerini kandırdığını ve taşıyıcı anne olduklarını belirtti.

Skandalın ardından Silvia Zhang (38) ve Guojun Xuan (65) çifti tutuklandı. Evlerinde ise en küçüğü 2 aylık, en büyüğü 13 yaşında olan 21 çocuk bulundu. Çocuklar koruma altına alındı.

"BÜYÜK BİR AİLE İSTEDİK"

Çocuk istismarı soruşturması kapsamında, iki aylık bir bebeğin başından yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığını ortaya çıktı. Bebeğe bakıcı tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi. Suçlamaları reddeden çift ise "sadece büyük bir aile istediklerini" savundu. Polis ise insan kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceklerini düşünüyor.

Zhang ve Xuan'ın 4 milyon dolar değerindeki 10.000 metrekarelik evinin bir otele benzer düzene sahip olduğunu söyleniyor. Komşu Hobart Young, "Büyük, dev bir lobisi olan bir otel gibi düzenlenmiş ve tüm odalar süit gibi." dedi.