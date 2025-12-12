Ülkede olay oldu! Polisten kaçmak için heykel taklidi yaptı!

İtalya'nın Galatone kasabasında yaşanan olayda Bologna kentinde bir saldırı olayından aranan 39 yaşındaki Ganalı mülteci polislerden kaçmak için akıl almaz bir yöntem uyguladı.

Hz. İsa'nın doğumunun tasvir edildiği heykellerin arasına giren mülteci kıpırdamadan hareketsiz bir şekilde durarak polislerden kaçmaya çalıştı. Heykellerin arasında kıpırdamadan duran adamın fotoğrafını çeken Galatone belediye başkanı Flavio Filoni gündem oldu.

"ESMER BİR ADAM GÖRDÜM"

Filoni, "Ben bu heykellerin yanından sürekli geçerim. Bu bir Noel geleneği. Bu heykele bakarken esmer bir adam gördüm ve bu heykelin ne kadar gerçekçi olduğunu fark ettim. Kendi kendime bu heykeli yapan kişiyi tebrik etmem gerektiğini de düşündüm. Fakat birden bu heykelin kıpırdadığını gördüm. Yaklaştıkça adamın kıyafetlerinin çok daha modern olduğunu ve İncil'deki gibi olmadığını fark ettim. Adama ne yaptığını sorunca şüphelerim arttı ve polise haber verdim" dedi.