Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ülkede olay oldu! Polisten kaçmak için heykel taklidi yaptı!

Ganalı mültecinin bir memura saldırdığı için 9 ay 15 gün hapis cezası alan ve hapisten kaçan 39 yaşındaki Ganalı mülteci polisten kaçmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ülkede olay oldu! Polisten kaçmak için heykel taklidi yaptı!

İtalya'nın Galatone kasabasında yaşanan olayda Bologna kentinde bir saldırı olayından aranan 39 yaşındaki Ganalı mülteci polislerden kaçmak için akıl almaz bir yöntem uyguladı.

Hz. İsa'nın doğumunun tasvir edildiği heykellerin arasına giren mülteci kıpırdamadan hareketsiz bir şekilde durarak polislerden kaçmaya çalıştı. Heykellerin arasında kıpırdamadan duran adamın fotoğrafını çeken Galatone belediye başkanı Flavio Filoni gündem oldu.

Ülkede olay oldu! Polisten kaçmak için heykel taklidi yaptı! 1

"ESMER BİR ADAM GÖRDÜM"

Filoni, "Ben bu heykellerin yanından sürekli geçerim. Bu bir Noel geleneği. Bu heykele bakarken esmer bir adam gördüm ve bu heykelin ne kadar gerçekçi olduğunu fark ettim. Kendi kendime bu heykeli yapan kişiyi tebrik etmem gerektiğini de düşündüm. Fakat birden bu heykelin kıpırdadığını gördüm. Yaklaştıkça adamın kıyafetlerinin çok daha modern olduğunu ve İncil'deki gibi olmadığını fark ettim. Adama ne yaptığını sorunca şüphelerim arttı ve polise haber verdim" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her yerde aranıyor! 5 milyon dolar ödül verilecekHer yerde aranıyor! 5 milyon dolar ödül verilecek
Dev soygun! Müzeden 600’den fazla sanat eseri çalındıDev soygun! Müzeden 600’den fazla sanat eseri çalındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.