Ülkedeki tüm vatandaşların verisi sızdı

ABD’deki Miami kentinde barındırılan ancak Novaestrat adındaki Ekvadorlu bir danışmalık şirketine ait olduğu düşünülen sunucu, uzunluğu bilinmeyen bir süre boyunca korumasız bırakılmıştı.

18 gigabyte boyutunda olan veri önbelleği; ad ve soyadları, doğum tarihleri, adresler, telefon numaraları, kimlik numaraları, aile bilgileri, mali bilgiler ve otomobil ruhsat numaraları dahil çeşitli kişisel bilgilerden oluşuyordu.

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre araştırmacılar, 20 milyon kadar kişinin etkilenmiş olabileceğini söylüyor ancak bu sayıya çifte kayıtlar ve ölenlerin kayıtları da dahil.

SIZDIRAN ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI



Sızıntının, 11 Eylül tarihinde Ekvador’un Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi’nin (EcuCERT) müdahalesiyle durdurulduğu öğrenildi. Bu arada Ekvador'un Telekomümikasyon Bakanı, Novaestrat’ın verileri yasa dışı yollarla ele geçirdiğini belirtti. Ekvador İçişleri Bakanı da, Novaestrat firmasının genel müdürünün gözaltına alındığını duyurdu.