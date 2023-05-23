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Ülkeden gitmişti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den asgari ücret yorumu

23.05.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızlarıyla birlikte Amerika'ya yerleşti. Şarkıcı kızı kadar popüler olan ve adından söz ettiren Öztel "Küçük kızımın eğitimi için geldik, canımız öyle istedi" yanıtını vermişti. Aleyna Tilki'nin annesi asgari ücret yorumuyla da dikkat çekti.

Ülkeden gitmişti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den asgari ücret yorumu

Son dönemde sosyal medyada oldukça aktif olan cesur pozlarıyla da dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ABD'ye yerleşti. Kızlarıyla birlikte Türkiye'yi terk eden anne Öztel "Ayça'nın eğitimi için ve canımız öyle istedi" sözleriyle dikkat çekmişti.

Zaman zaman işleri için Türkiye'ye geleceğini söyleyen Havva Öztel kendisine gelen bir yorumdan sonra asgari ücret yorumunda bulundu.

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"KİRALARIN DA 10 BİNDEN BAŞLİYOR OLMASI..."

"Dünyanın en güzel yeri benim ülkem" diyen Havva Öztel konuşmasının devamında "Ama ekonomisi için aynı şeyi söyleyemem artık. Asgari ücretin 10 bin TL olup kiraların da 10 binden başlıyor olmasını düşünürsek yeni nesil Türkiye'de ne yapsın? Asgari ücret alan bir insan çocuğunu mu okutsun kirasını mı ödesin mutfak masraflarını mı karşılasın, faturalarını mı ödesin tam olarak nasıl oluyor ben hesaplayamadım da" dedi.

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