Ülkeden gitmişti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den asgari ücret yorumu

Son dönemde sosyal medyada oldukça aktif olan cesur pozlarıyla da dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ABD'ye yerleşti. Kızlarıyla birlikte Türkiye'yi terk eden anne Öztel "Ayça'nın eğitimi için ve canımız öyle istedi" sözleriyle dikkat çekmişti.

Zaman zaman işleri için Türkiye'ye geleceğini söyleyen Havva Öztel kendisine gelen bir yorumdan sonra asgari ücret yorumunda bulundu.

"KİRALARIN DA 10 BİNDEN BAŞLİYOR OLMASI..."

"Dünyanın en güzel yeri benim ülkem" diyen Havva Öztel konuşmasının devamında "Ama ekonomisi için aynı şeyi söyleyemem artık. Asgari ücretin 10 bin TL olup kiraların da 10 binden başlıyor olmasını düşünürsek yeni nesil Türkiye'de ne yapsın? Asgari ücret alan bir insan çocuğunu mu okutsun kirasını mı ödesin mutfak masraflarını mı karşılasın, faturalarını mı ödesin tam olarak nasıl oluyor ben hesaplayamadım da" dedi.



