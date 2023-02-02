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"Ülkenin tek müslüman ailesi" diyerek eleştirdiği fenomene yine gönderme yaptı! Dilan Polat'tan umre yanıtı

02.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks hayatını gözler önünde sergilemesiyle sık sık tepki çeken fenomen Dilan Polat geçtiğimiz günlerde kendi gibi fenomen olan Özlem Öz'ü eleştirmişti. Öz'ün dini sömürdüğünü iddia eden Polat umre sorusuna yanıt verirken de şu an umrede olan Öz'e göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

"Ülkenin tek müslüman ailesi" diyerek eleştirdiği fenomene yine gönderme yaptı! Dilan Polat'tan umre yanıtı

Sosyal medyada lüks yaşantısını her fırsatta paylaşan fenomen Dilan Polat altınlarını, evini ve dolarlarını göstererek sık sık tepki çekiyor. Kendi bu konularda tepki çeken fenomen başka bir fenomene yaptığı göndermeyle gündemde.

Dini paylaşımlar yapan Özlem Öz'ü eleştiren fenomene son olarak Öz'ün paylaşımına "Ülkenin tek müslüman ailesi dini sömürüp yedi yirmi dört taklit ettiğiniz insanları vurmadan yapın bunları" diyerek şoke etmişti.

Lüks yaşantısıyla tepki çeken fenomen başka fenomene kızdı! "Ülkenin tek müslüman ailesi..." Lüks yaşantısıyla tepki çeken fenomen başka fenomene kızdı! "Ülkenin tek müslüman ailesi..."

Şu sıralar umrede olan Öz'e bir taş daha geldi. Dilan Polat kendisine sorulan umre sorusuna göndermeli yanıt verdi.

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Dilan Polat umreye gitmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rüyamda gördüm biliyorum oraya çağrılıyorum inşallah kısmet olur bana. Çok giden oldu rabbim kabul etsin ancak ne fotoğraflar ne linkler gördük vs vs bana değişik geliyor bilmiyorum. İbadetimi yapmak için huzurum için en çok rüyam için istiyorum."

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