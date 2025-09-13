Ülkeyi karıştırdı, komşuları şikayetçi! Malikanesine tankerlerle su taşıtmış

ABD'li milyarder Stephen Schwarzman İngiltere'deki 80 milyon sterlinlik malikanesine yaptırdığı gölü doldurmak için günde yaklaşık 30 tankerle su taşıttığı iddiasıyla gündeme oturdu.

Blackstone'un kurucusu olan 78 yaşındaki Schwarzman, İngiltere'deki komşularıyla karşı karşıya geldi. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre komşuları, aylardır Hampshire'daki su bağlantılarından tankerlerle malikaneye gece gündüz su taşındığını söylüyor.

KURAKLIK NEDENİYLE ENDİŞELİLER

Komşular bölgedeki ciddi kuraklık nedeniyle bunun kabul edilemez olduğunu savunuyor. Southern Water'ın yöneticisi Tim McMahon ise BBC International'a verdiği demeçte bu su kullanımından "dehşete düştüğünü" belirterek uygulamaya hemen yasak getirildiğini bildirdi.

Schwarzman'ın sözcüleri ise suyun "lisanslı su tedarikçilerinden ve farklı bölgelerden temin edildiğini" savundu. Suyun yüzde 27'sinin yeraltı sularından geldiğinin kabul edildiği "ufak teknik hatalar" meydana geldiği ortaya çıktı.