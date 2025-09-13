Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ülkeyi karıştırdı, komşuları şikayetçi! Malikanesine tankerlerle su taşıtmış

"Wall Street'in en güçlü" isimlerinden biri olarak görülen ABD'li milyarder Stephen Schwarzman'ın İngiltere'deki 80 milyon sterlinlik malikanesine yaptırdığı gölü doldurmak için günde yaklaşık 30 tankerle su taşıttığı ortaya çıktı.

Ülkeyi karıştırdı, komşuları şikayetçi! Malikanesine tankerlerle su taşıtmış

ABD'li milyarder Stephen Schwarzman İngiltere'deki 80 milyon sterlinlik malikanesine yaptırdığı gölü doldurmak için günde yaklaşık 30 tankerle su taşıttığı iddiasıyla gündeme oturdu.

Ülkeyi karıştırdı, komşuları şikayetçi! Malikanesine tankerlerle su taşıtmış 1

Blackstone'un kurucusu olan 78 yaşındaki Schwarzman, İngiltere'deki komşularıyla karşı karşıya geldi. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre komşuları, aylardır Hampshire'daki su bağlantılarından tankerlerle malikaneye gece gündüz su taşındığını söylüyor.

KURAKLIK NEDENİYLE ENDİŞELİLER

Komşular bölgedeki ciddi kuraklık nedeniyle bunun kabul edilemez olduğunu savunuyor. Southern Water'ın yöneticisi Tim McMahon ise BBC International'a verdiği demeçte bu su kullanımından "dehşete düştüğünü" belirterek uygulamaya hemen yasak getirildiğini bildirdi.

Ülkeyi karıştırdı, komşuları şikayetçi! Malikanesine tankerlerle su taşıtmış 2

Schwarzman'ın sözcüleri ise suyun "lisanslı su tedarikçilerinden ve farklı bölgelerden temin edildiğini" savundu. Suyun yüzde 27'sinin yeraltı sularından geldiğinin kabul edildiği "ufak teknik hatalar" meydana geldiği ortaya çıktı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suikastın ardından ilk yayın! Ekibi koltuğunu boş bıraktıSuikastın ardından ilk yayın! Ekibi koltuğunu boş bıraktı
Mağarada 5 bin yıllık sır ortaya çıktı! Hastalıkları böyle tedavi etmişlerMağarada 5 bin yıllık sır ortaya çıktı! Hastalıkları böyle tedavi etmişler

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Caminin girişi görenleri şaşkına çevirdi! Daha önce böylesi görülmedi

Caminin girişi görenleri şaşkına çevirdi! Daha önce böylesi görülmedi

Ülkeyi karıştıran olay! Malikanesine tankerlerle su taşıtmış

Ülkeyi karıştıran olay! Malikanesine tankerlerle su taşıtmış

13 yaşındaki erkek rolüyle kız çocuklarını kandırdı! Açık fotoğraflarını isteyip...

13 yaşındaki erkek rolüyle kız çocuklarını kandırdı! Açık fotoğraflarını isteyip...

Kore dizisi izleyenler idam edildi

Kore dizisi izleyenler idam edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.