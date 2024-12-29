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Ülkeyi terk eden Seher Dilovan'dan kadın şarkıcılara olay sözler: Memelerini açıp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 07:46
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Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, son paylaşımıyla Gülşen ve Hadise’yi ima ederek olay ifadeler kullandı. Bir süredir yurt dışında hayatına devam eden Dilovan "Amaç sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş. Rezil bir ortam" dedi.

Ülkeyi terk eden Seher Dilovan'dan kadın şarkıcılara olay sözler: Memelerini açıp...

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İsviçre’nin Cenevre ilçesindeki bir köye yerleşen ve Türkiye'yi terk eden ünlü sanatçı, uzun süredir orada yaşamaya devam ediyor.

Seher Dilovan zaman zaman buradaki yaşantısından paylaşımlar yapıyordu. Ancak son paylaşımı bambaşka bir konudaydı.

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Dilovan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gülşen ve Hadise gibi popüler kadın sanatçılara göndermelerde bulundu ve sert ifadeler kullandı.

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Dilovan, paylaşımında "Bu nedir arkadaş? Instagram’da, sosyal medyada kadın sanatçıların büyük bölümü ya dansöz gibi kıvırıp popo gösteriyorlar ya da memelerini açıp şov yapıyorlar. Amaç sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş. Rezil bir ortam" diyerek şoke etti.

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SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Yaz ayında yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını söyleyen sanatçı sevenlerinden dua istemişti. Seher Dilovan çektiği videoda "Jinekolojik anlamda çok ciddi bir sıkıntı başıma geldi ve beni hastaneye zor yetiştirdiler Cenevre’de. Gerçekten sıkıntılı anlardı. Bu rahatsızlığım biraz daha uzun sürse acilen ameliyata alınabilirdim. Yine ameliyat olacağım. Bu kesin. Daha önce de ameliyat olmuştum. Sezaryen olmuştum, safra kesesi…" demişti.

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Seher Dilovan
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