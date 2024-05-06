Ülkeyi terk etmişti! Şiddet gördüğünü açıklayan Yeşim Erçetin kocasının ani ölümüyle şoke oldu

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Yeşim Erçetin ülkeyi terk ederek Miami'ye yerleşmiş ve burada doğum koçluğu da yapmaya başlamıştı. Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlendikten sonra Türkiye'den gitmişti.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde yüzünün halini paylaşarak eşinden gördüğü şiddeti anlatmıştı.

Erçetin “Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum” demişti.

Erçetin geçtiğimiz gün ise eşinin ölüm haberini duyurdu. Ani ölümle sarsılan eski manken sosyal medyadan eşinin fotoğrafını paylaşarak "Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam gidişin çok âni oldu ışıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" ifadelerini kullandı.

Bazı takipçileri ise "Hani dayak yiyordunuz anlam veremedim" diyerek şaşırttı.

DUŞTA AYAĞI KAYMIŞ

Erçetin'in eşinin duşta ayağı kaydığı ve başının mermer zemin çarptığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü isim eşinin cansız bedenini buldu.





