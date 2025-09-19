Mynet Trend

Ultra zenginler akın ediyor! Süper lüks evler satışa çıktı! Milyon dolarlar havada uçuşuyor

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki halka açık şekilde “Laheq Adası” ultra zenginleri yeni adresi oldu. Red Sea Global tarafından yürütülen projede evlerin fiyatı 18 milyon riyalden başlıyor.

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki takımadalar üzerinde lüks villalar ve rezidanslar ultra zenginlerin yeni adresi oldu. Suudi Arabistan’ın 1 trilyon dolarlık varlık fonuna ait olan Red Sea Global tarafından geliştirilen projede de bazı evlerin fiyatı 40 milyon dolara kadar çıkıyor.

Ultra zenginler akın ediyor! Süper lüks evler satışa çıktı! Milyon dolarlar havada uçuşuyor 1

“Laheq Adası” olarak adlandırılan ve halka tam dairesel formda tasarlanan bu proje, şirketin tamamen konut odaklı ilk yatırımı. Red Sea Global, 27 milyar dolarlık turizm ve gayrimenkul portföyü kapsamında kıyı boyunca projeler yürütüyor.

18 MİLYONDAN 150 MİLYONA ÇIKIYOR

Projenin şefi Stephen Cheesebrough, Laheq Adası’nda dairelerin fiyatlarının 5,5 milyon riyalden (yaklaşık 1,5 milyon dolar) başladığını, villaların ise 18 milyon riyalden başlayarak 150 milyon riyale (yaklaşık 40 milyon dolar) kadar çıktığını açıkladı.

Ultra zenginler akın ediyor! Süper lüks evler satışa çıktı! Milyon dolarlar havada uçuşuyor 2

528 VİLLA 221 DAİRE OLACAK

400 hektarlık Laheq Adası, merkezinde lagün bulunan halka şeklinde bir ada olarak tasarlandı. Projede kuzey ve güneyde toplam 528 villa, adanın halkasında ise 221 daire yer alacak. Adanın güney kısmının 2028’de açılabileceğı belirtildi. Adada golf sahası, marina, plaj kulübü, yelken ve su sporları okulları, çarşı ve iki otel de planlanıyor. Red Sea Global bugüne kadar 1,5 milyar riyallik konut satışı gerçekleştirdi. Şirket, bu yıl içinde çoğunluğu Laheq Adası’ndan olmak üzere 2 milyar riyal daha satış bekliyor.

Ultra zenginler akın ediyor! Süper lüks evler satışa çıktı! Milyon dolarlar havada uçuşuyor 3

Kaynak: Nefes

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
