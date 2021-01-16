Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu

Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu

Hande Öztürk Hande Öztürk 16.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yoğun kar yağışlarıyla beraber tamamen beyaza büründü.

Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonunun açılamadığı kışın gözdesi Uludağ'da, bugün sabah saatlerinden itibaren pistler hazır hale getirildi.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Kayak ve snowboard severler pistlerde karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar yağışının devam ettiği ve yarım metrenin üzerine çıktığı Uludağ'ın pistlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlama nedeniyle sadece konaklama yapan tatilciler kullanabiliyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle dolduKartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu
Doğanın sıra dışı oluşumları: Çikolata TepeleriDoğanın sıra dışı oluşumları: Çikolata Tepeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tartışmalara son verdi: '43 yaşında tekrar soyundum'

Tartışmalara son verdi: '43 yaşında tekrar soyundum'

Sırrı hala çözülemiyor!

Sırrı hala çözülemiyor!

Mühendislik harikası Varda Köprüsü

Mühendislik harikası Varda Köprüsü

Bugün kanallarda ne var?

Bugün kanallarda ne var?

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Sosyal medya bu filmi konuşuyor

Sosyal medya bu filmi konuşuyor

Diğer Haberler

Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu

Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu

Clandras Köprüsü nerede? Clandras Köprüsü tarihi, hikayesi - Clandras Köprüsü piknik alanı

Asırlar öncesinden günümüze: Clandras Köprüsü

Turgut Şelalesi nerede? Turgut Şelalesi yol tarifi, giriş ücreti 2021 - Marmaris Turgut Şelalesi

Tabiatın saklı kalmış güzelliği

Varda Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Varda köprüsü tarihi, hikayesi, yol tarifi - Varda Köprüsü Adana

Mühendislik harikası Varda Köprüsü

Selimiye Camii nerede, hangi ilimizdedir? Selimiye Camii özellikleri, hakkında bilgi

Sırrı hala çözülemiyor!

Tuz Gölü nerede, hangi ilde? Tuz Gölü oluşumu, özellikleri

Gökyüzü aynası: Tuz Gölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.