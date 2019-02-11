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Uludağ karıştı! Türkiye'nin gözde tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!

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GÜNDEM  | 11.02.2019 01:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra, Bursa'dan özel harekat, çevik kuvvet ekipleri ile zırhlı araçlar gönderildi.

Uludağ karıştı! Türkiye'nin gözde tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!

Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller bölgesinde, gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Kavganın büyümesiyle silahların çekildiği olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Silahlı şüpheliler, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Jandarma bölgesi olan Uludağ'a, olayın ardından Bursa'dan da çok sayıda polis, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Ayrıca Polis ve jandarma ekipleri, Uludağ yolunu ablukaya alarak silahli şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı önlem aldı. Ekipler, araçlarda ve kişiler üzerinde arama kimlik kontrolu ve arama başlattı.

Bu arada aramalar sırasında Uludağ iskametinden Bursa'ya inen bir otomobilden ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekipleri, silaha el koyarak sürücüyü gözaltına aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Uludağ Birinci Oteller Bölgesi

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