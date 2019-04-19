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Uludere'de otomobilin dereye uçtuğu anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurumdan dereye yuvarlanan ve sürücü Veysi Gök'ün hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

Şırnak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Akıntıya kapılan otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, AFAD ekiplerinin yaptığı aramada sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Uludere ilçesinde Hilal beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 73 AAC 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye yuvarlandı. Akıntıda sürüklenen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, sürücü ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 2 kişiye müdahalede bulunurken, AFAD ekipleri ise derede arama yaptı. Olayı gören birçok kişi arama çalışmalarını takip ederken, sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Dere Uludere kaza

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