Ulusal programlama yarışmasını kazanan öğrenciler Avrupa yolcusu

Dünyanın yeni dili olarak görülen kodlamaya dair ülkemizde yapılan en önemli ve en büyük organizasyonlardan biri olan Ulusal Programlama Yarışması, Beykoz Kundura’da tamamlandı. Ülkemizde programcılığın önemine dair farkındalığın artması adına büyük önem taşıyan yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanındaki 14 üniversiteden 18’i kadın 152 öğrencinin katıldığı yarışmada 54 takım ilk 10’a girebilmek için mücadele etti. Yapay zeka ve algoritma çalışmalarına odaklanan ve kar amacı gütmeyen bir komünite olan inzva’nın düzenlediği Ulusal Programlama Yarışması, ODTÜ partnerliği ve ICPC (International Collegiate Programming Contest) Vakfı gözetiminde düzenlendi. Trabzon, İzmir, Kayseri, İstanbul, Isparta, Zonguldak ve Ankara’dan yarışmaya katılan yakın geleceğin bilgisayar ve yazılım mühendisi adayı 152 öğrencinin kıyasıya mücadelesinde birinciliği kazanan takım Boğaziçi Üniversitesi’nden Trie Hard oldu. Yarışmanın ilk 10’u, Boğaziçi Üniversitesi (5), Bilkent Üniversitesi (2), İstanbul Teknik Üniversitesi (2) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (1) takımlarından oluştu.

Yarışmada dereceye giren takımlar ülkemizi temsil etmek üzere Bükreş’te yapılacak olan ICPC Güneydoğu Avrupa Bölgesel Finallerinde yarışmaya hak kazandı. 103 ülkeden 10 binin üzerinde katılımcıyla dünyanın en büyük ve en prestijli programlama yarışması olarak kabul edilen ICPC’nin Moskova’daki 2020 finallerine katılabilmek için bölgesel finallerde başarı elde etmemiz gerekiyor. Yeni yazılım programları oluşturmada yaratıcılığı ve ekip çalışmasını teşvik eden, öğrencilerin kısıtlı zaman ve kaynakla performanslarını test etmelerini sağlayan ICPC, dünyanın en eski, en büyük ve en prestijli programlama yarışması niteliğini taşıyor. inzva’nın düzenlediği Ulusal Programlama Yarışması’nda alanında uzman akademisyenlerden oluşan Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Abdullah Gül Üniversitesi ve Lviv Üniversitesi’nden 13 kişilik bilimsel komite ve 7 kişiden oluşan jüri görev yaptı. Bilimsel komite tarafından hazırlanan 11 sorunun sorulduğu yarışmada 5 saatte 12 bin satır kod yazıldı. Üç gün süren yarışma organizasyonu esnasında ICPC Vakfı ile Birebir Eğitim Vakfı arasında protokol imzalandı. BEV’in öncelikli hedefleri arasında gelecek yıllarda bölge finallerinin ve dünya finallerinin İstanbul’da yapılması yer alıyor. Dünyanın programlama alanındaki en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmak Türkiye için büyük önem taşıyor.