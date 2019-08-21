Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başlıyor

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında Türk sinemasının uluslararası planda temsiline ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması” bu yıl 7 kez gerçekleşecek.
Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan UluslararasıTürk Film Festivali | International / Frankfurt/M. her yıl Türk Sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor.
Almanya’da yarışacak filmler belli oldu
Her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturan Uluslararası Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.kapsamında düzenlenen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda yer alacak filmler belli oldu.
Filmler bu yıl yapımcı Cemal Okan’ın jüri başkanlığında yönetmen Mustafa Kara, oyuncular Asuman Dabak ve Hatice Aslan, sinema yazarı Olkan Özyurt, müzisyen Murat Evgin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyona Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Nilay Ulusoy’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçildi.
Alman Jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenecek olan “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “En İyi Müzik”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” kategorilerindeki7 Altın Elma Ödülleri, 19. Uluslararsı Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’ in 01 Kasım 2019 tarihindeki kapanış töreninde sahiplerini bulacak.
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