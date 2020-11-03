YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temelleri atıldı

Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temelleri atıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 03.11.2020 11:30 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi ve Universıty Of National And World Economy (Unss Sofya), Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temellerini attı.Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki üniversite ve kurumlarla iş birlikleri geliştiren Trakya Üniversitesi, University Of National and World Economy’yi (UNSS) ağırladı.Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalının ortak çalışmalar yürüttüğü UNSS Rektör Yardımcısı Prof.

Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temelleri atıldı

Trakya Üniversitesi ve Universıty Of National And World Economy (Unss Sofya), Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temellerini attı.
Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki üniversite ve kurumlarla iş birlikleri geliştiren Trakya Üniversitesi, University Of National and World Economy’yi (UNSS) ağırladı.
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalının ortak çalışmalar yürüttüğü UNSS Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diana Kopeva, beraberindeki heyet ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.
Rektörlük Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli Bilgisayar Mühendisi Dr. Selçuk Yazar da hazır bulundu.
Trakya Üniversitesi ile yakın temas halinde olan UNSS arasındaki istikşafi görüşmelerde, iki kurum arasında “Muhasebe, Finansal Kontrol ve Finans” alanında yüksek lisans düzeyinde ortak program açılması ve akademik çalışmalar yürütülmesine ilişkin iş birliği konuları ele alındı.
Öğrencilerine, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) akrediteli eğitim imkânı sunacak ve bu alanda bir ilk olacak eğitim iş birliği protokolüne ilişkin esasların konuşulduğu toplantıda, iki kurumun görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından karşılıklı çalışma programı belirlendi. Görüşmelerde taraflar, kurumların kendi görev alanlarına giren konularda eylem planlarını hazırlaması ve öngörülen iş birliği imkânlarının araştırılması konularında da mutabık kaldı.
Trakya Üniversitesi ile UNSS arasında iletişimi geliştirme ve iş birliğini pekiştirme adına atılacak adımların konuşulduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan üniversiteleri ile olan ilişkilerini daha öteye ve derine götürmek istediklerini söyleyerek “UNSS ile var olan iyi ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, Türkiye’deki üniversiteler için bir ilk olacak eğitim iş birliği protokolünü hayata geçirmek istiyoruz. Uluslararası üniversiteler ile imzaladığımız ortak lisans programlarını, lisansüstü programlarla genişleterek üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz. Ortak yüksek lisans programı çerçevesinde lisansüstü öğrencilerimize, akredite bir eğitim olanağı ve iki farklı üniversitenin diplomasına sahip olma imkânı sunacağız. Trakya Üniversitesinin ülkenin kazanımlarına katkı sunacak işler başarmasını, yol gösterici proje ve söylemlerle öncü olmasını hep birlikte sağlayacağız. Bu bilinçle bizlere destek veren ve fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.
UNSS Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diana Kopeva, misafirperverliklerinden dolayı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür ederek her iki üniversitenin uyumlu çalışması ve destekleriyle sözü edilen çalışmaları en kısa sürede hayata geçirmek için gayret göstereceklerini söyledi. İkili ilişkiler çerçevesinde iş birliklerine imza atmaya hazır olduklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Diana Kopeva “Bu protokol ile iki üniversite arasındaki akademik iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Trakya Üniversitesi, Balkanlar’da uluslararası saygınlığa haiz bir kurum haline gelmiştir. Türkiye’de, finans ve muhasebe alanında önemli bir birikime ve tecrübeye sahip Trakya Üniversitesi ile yetkin olduğumuz alanları paylaşmak, eğitim konusunda iş birliği yapmak bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. İki kurum arasındaki ilişkilerin derinleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temelleri atıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Konya Emniyetinin denetimleri devam ediyor
Konya Emniyetinin denetimleri devam ediyor
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti
Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti
Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Edirne Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:41
Öğle
13:02
İkindi
15:47
Akşam
18:13
Yatsı
19:35

Edirne Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Süer Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Uysal Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Sobacıların yüzü gülmeye başladı
Sobacıların yüzü gülmeye başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.