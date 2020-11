Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temelleri atıldı

Trakya Üniversitesi ve Universıty Of National And World Economy (Unss Sofya), Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nın temellerini attı.

Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki üniversite ve kurumlarla iş birlikleri geliştiren Trakya Üniversitesi, University Of National and World Economy’yi (UNSS) ağırladı.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalının ortak çalışmalar yürüttüğü UNSS Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diana Kopeva, beraberindeki heyet ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.

Rektörlük Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli Bilgisayar Mühendisi Dr. Selçuk Yazar da hazır bulundu.

Trakya Üniversitesi ile yakın temas halinde olan UNSS arasındaki istikşafi görüşmelerde, iki kurum arasında “Muhasebe, Finansal Kontrol ve Finans” alanında yüksek lisans düzeyinde ortak program açılması ve akademik çalışmalar yürütülmesine ilişkin iş birliği konuları ele alındı.

Öğrencilerine, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) akrediteli eğitim imkânı sunacak ve bu alanda bir ilk olacak eğitim iş birliği protokolüne ilişkin esasların konuşulduğu toplantıda, iki kurumun görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından karşılıklı çalışma programı belirlendi. Görüşmelerde taraflar, kurumların kendi görev alanlarına giren konularda eylem planlarını hazırlaması ve öngörülen iş birliği imkânlarının araştırılması konularında da mutabık kaldı.

Trakya Üniversitesi ile UNSS arasında iletişimi geliştirme ve iş birliğini pekiştirme adına atılacak adımların konuşulduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan üniversiteleri ile olan ilişkilerini daha öteye ve derine götürmek istediklerini söyleyerek “UNSS ile var olan iyi ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, Türkiye’deki üniversiteler için bir ilk olacak eğitim iş birliği protokolünü hayata geçirmek istiyoruz. Uluslararası üniversiteler ile imzaladığımız ortak lisans programlarını, lisansüstü programlarla genişleterek üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz. Ortak yüksek lisans programı çerçevesinde lisansüstü öğrencilerimize, akredite bir eğitim olanağı ve iki farklı üniversitenin diplomasına sahip olma imkânı sunacağız. Trakya Üniversitesinin ülkenin kazanımlarına katkı sunacak işler başarmasını, yol gösterici proje ve söylemlerle öncü olmasını hep birlikte sağlayacağız. Bu bilinçle bizlere destek veren ve fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

UNSS Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diana Kopeva, misafirperverliklerinden dolayı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür ederek her iki üniversitenin uyumlu çalışması ve destekleriyle sözü edilen çalışmaları en kısa sürede hayata geçirmek için gayret göstereceklerini söyledi. İkili ilişkiler çerçevesinde iş birliklerine imza atmaya hazır olduklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Diana Kopeva “Bu protokol ile iki üniversite arasındaki akademik iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Trakya Üniversitesi, Balkanlar’da uluslararası saygınlığa haiz bir kurum haline gelmiştir. Türkiye’de, finans ve muhasebe alanında önemli bir birikime ve tecrübeye sahip Trakya Üniversitesi ile yetkin olduğumuz alanları paylaşmak, eğitim konusunda iş birliği yapmak bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. İki kurum arasındaki ilişkilerin derinleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.