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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Jüri Başkanı Zuhal Olcay

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SİNEMA TV  | 02.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Zuhal Olcay, bu sene dokuzuncusu gerçekleşecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması"nın jüri başkanlığını üstlendi.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Jüri Başkanı Zuhal Olcay

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 9. yılında "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması"nın jüri başkanı açıklandı. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin jüri başkanlığını, oyuncu Zuhal Olcay yapacak.

Festival Endüstriyi Buluşturuyor: VisionIST

Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival 22 – 28 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. 21 Kasım 2019 Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey'de açılışı yapılacak olan festivalin filmleri; Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında gösterime girecek.

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Her yıl akademik programları ile farklılaşan festivalde ilk kez 23-25 Kasım 2019 tarihleri arasında endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu VisionIST, Endüstri Günleri gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez yapılan Altın Terazi Kısa Film Projesi Yarışmasına katılan 68 adalet temalı senaryo içinden ön jüri tarafından seçilen 10 finalist belli oldu. Finale kalan projeler VisionIST süresince ana jüriye sunum yapacaklar.


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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Zuhal Olcay

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