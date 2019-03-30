Başarılı oyuncu Uma Thurman katıldığı bir programda, yıllar önce Ucuz Roman (Pulp Piction)adlı filmde hayat verdiği ikonik karakter Mia Wallace hakkında konuştu. Uma Thurman'ın sarf ettiği sözler, gençliğine, John Travolta'ya ve Quentin Tarantino'ya olan bakış açısına dair ipuçları verdi. Thurman, Mia Wallace'ın bazı sahnelerinin onu çok korkuttuğu ifade etti.
"TARANTİNO'NUN SULU DİYOLOGLARINI SEVERDİM"
Kill Bill, Beautiful Girls, Gattaca, Sefiller, Kaset, Paycheck, Nymphomaniac, Burnt gibi yapımlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Uma Thurman, 1994 yılında izleyicileriyle buluşan Quentin Tarantino yönetmenliğindeki Pulp Fiction filmi hakkında konuştu. Fransa'da bir program sırasında konuşan Uma Thurman, Pulp Fiction filmindeki bir sahnede çok korktuğunu ifade etti. Söylediklerine göre Thurman'ı korkutan sahne ikonik dans sahnesiydi. Thurman yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı: "Her şeyden daha fazla dans etmekten korkuyordum. Çünkü çok güvensizdim. Ama ardından bir kez dans etmeye başladığımda kendimi durduramadım, hayallerim gerçek oluyordu." Ayrıca oyuncu Quentin Tarantino'nun sulu diyaloglarını çok sevdiğini itiraf etti. Bunun tıpkı aşık olmaya benzediğini söyleyen Thurman, "Doğru insanla birlikte olmaktan daha güzel bir şey yoktur" sözlerini sarf ederek o sahneler hakkındaki duygularını anlattı. John Travolta'nın karşısında olmanın onun için çok zor bir şey olduğunu ifade eden Thurman, bu dans sahnesinin filmdeki en zor sahnesi olduğunu belirtti.
PULP PİCTİON FİLMİNİN KONUSU:
Efsanevi kült filmin konusu ise şöyleydi: Ucuz Roman'da Honey Bunny ve Pumpkin, hayatlarına biraz hareket katmak isteyen genç ve birbirine aşık bir çift küçük soyguncudur. Öteyandan, iki kaşarlanmış gangster, Vincent Vega ve Jules, günlük işlerinden biri olarak, patronlarına ödemeyi geciktiren bir kaç sahetekar genci vurmaya giderler. Vincent patronun güzel ve genç karısına bebek bakıcılığı yapmakla da görevlendirilirken ortağı suç yaşamına son vermeye karar verir. Cesur bir boksör ise para karşılığı hile yapmayı reddederek şehirden kaçar. Kader bu aykırı tipleri muhteşem bir şekilde bir araya getirecek, yollarını kesiştirecektir...
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