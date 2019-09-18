Ümit Erdim'den takipçisine kilo tepkisi: Ya hastalıklıysam?

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim'in kilolarıyla başı dertteydi. Daha önce, "Kilo vermem organik. Ameliyat yok, emek var" diyen oyuncu, yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yatmıştı.

Verdiği kilolardan sonra bambaşka olan Erdim sık sık takipçilerinin eleştirilerine maruz kalıyor. Zayıflığı hakkında sık sık fotoğraflarına yorum yazan takipçilerine yanıt veren Erdim bu tarz yorumlardan rahatsız olduğunu her fırsatta ifade ediyor. Son olarak bir takipçisinin "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumuna dayanamayan Erdim bu yoruma şu yanıtı verdi:

"Ya hastalıklıysam? Şu anda nasıl bir kalp kırıklığı ve üzüntüye sebep olduğunu hayal edebilir misin? Gerçekten çeşit çeşit yüzlerce hastalıkla mücadele eden bu kadar insan varken bu cümleler böylesine kolay çıkmasın elinizden, ağzınızdan. Azıcık sakin olun."

Erdim, geçtiğimiz günlerde ise "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunarım" açıklamasını yapmıştı.



