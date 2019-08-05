Ümit Erdim gittikçe zayıflıyor

2014 yılında 142 kiloya çıkınca zayıflama kararı alan ve 5 yılda 62 kilo veren oyuncu Ümit Erdim zayıflamaya ve formunu korumaya devam ediyor.

Daha önce "Kilo vermem organik, ameliyat yok, emek var" sözleriyle mide ameliyatı olduğu iddialarını reddeden ve kilolu halinin fotoğrafını paylaşıp "Böyle mi olmamı istiyorsunuz" diye eleştirilere tepki gösteren 34 yaşındaki oyuncu önceki gün Marmaris'teki Dünya Ralli Şampiyonası öncesi poz verdi.

Antrenman sonrası Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta 80 kilonun da altına düştüğü belli olan Ümit Erdim bir deri bir kemik haliyle dikkat çekti.



