Ümit Erdim'in kızıyla çektiği video sosyal medyayı salladı

Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl kızları 'Ses'i kucaklarına alan çift ise sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle sık sık paylaşıyorlar.
Son olarak Erdim'in kızıyla beraber paylaştığı video ise takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Erdim videonun altına, "Yoruma bir maşallah olsun bir nazar boncuğu olsun bırakmadan geçmeyelim lütfen, sonra çok laf " notunu düştü.
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