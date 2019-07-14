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Ümit Erdim'in son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Ümit Erdim sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde. Genç oyuncu 142 kilodan 85 kiloya düşmüştü. Mide ameliyatı olduktan sonra düzenli beslenen ve spor yapan Erdim'in son görüntüsü bazı takipçilerini korkuttu.

Ümit Erdim'in son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü

Bir dönem 142 kiloya kadar çıkan oyuncu Ümit Erdim, mide ameliyatının ardından diyet ve sporla fazlalıklarından kurtuldu.

Zaman zaman kızı Ses ile birlikte çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya yorum yağıyor. Ünlü oyuncunun takipçileri Erdin'in zayıflığını tehlikeli buluyor.

Erdim'in yaptığı paylaşımların altına şöyle yorumlar yağıyor:

  • Biraz kilo alın ne olur; aşırı kilo vermişsiniz
  • Zayıflık korkunçluk seviyesine ulaşmış sanki arasını bulmalı bu işin.
  • Ümit bey lütfen biraz kilo alın yüzünüz biraz toparlansın çok zayıflık da olmuyor...

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Erdim'e gelen bu tarz yorumlara bazı hayranları iste tepki göstererek "Ya millet size ne adamın kilosundan adam kiloluyken laf yapıyorsunuz şimdi kilo verdi yine laf yapıyorsunuz" dedi.

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Erdim de daha önce takipçileri tarafından zayıf olduğu için eleştirilince, eski fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıp "Bunu mu istiyorsunuz anlamıyorum" diyerek isyan etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
ümit erdim Ümit Erdim zayıflık

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