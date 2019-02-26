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Ümit Karan hakkında mahkemeden zorla getirme kararı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilen eski milli futbolcu Ümit Karan’ın istinaf mahkemesi’nde yeniden yargılandığı davada Karan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Ümit Karan hakkında mahkemeden zorla getirme kararı!

Eski milli futbolcu Ümit Karan’ın, oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.’ya(41) yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla beraat ettiği davanın görülmesine istinaf mahkemesinde başlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde yeniden görülen duruşmaya sanık Ümit Karan katılmadı. Mağdur İ.A. ve avukatı Işıl Gülümser salonda hazır bulundu.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada söz alan mağdur avukatı, “Müvekkilimin psikolojisi yaşanan olaylar nedeniyle bozulmuştur. Sanık kat sakinlerinden biridir. Müvekkilim de onun çalışanı olması münasebetiyle iyi davranmak ve işini iyi yapmak zorundadır” diyerek şikayetçi olduklarını söyledi. Mağdur İ.A. ise, daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyleyerek, “Şikayetçiyim” dedi.

KARAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Ceza Dairesi ara kararında, duruşmalara katılmayan sanık Ümit Karan hakkında zorla getirme kararı verdi. Sanık avukatının duruşmaları takip etmediğinden İstanbul Barosu’ndan avukat talep edilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski milli futbolcu Ümit Karan’ın 2015 yılı Ekim ayında oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.’ya yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karan hakkında, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 37’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ümit Karan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Daire, duruşma günü vererek sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

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