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Ümit Karan, Shkupi'deki görevinden istifa etti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 26.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya 1. Lig takımı Shkupi teknik direktörü Ümit Karan, görevinden istifa etti. Ümit Karan, "Oyunculara ve takıma daha fazla katkı sağlayamayacağımdan dolayı buradaki çalışmama son vermem gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Ümit Karan, Shkupi'deki görevinden istifa etti

Eski milli futbolcu Ümit Karan, düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl göreve geldiği Shkupi'de teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Takıma ilk geldiğinde çok da profesyonel olmayan bir takımın var olduğunu anımsatan Karan, "Geçen bir yıl zarfında tüm ekip olarak bu takımın profesyonel olması için çalıştık. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ben geldiğimde tabelada sonuncu sıradaydık, ancak sonra Avrupa şampiyonasına gittik" dedi.

"BU TAKIMI GERÇEKTEN SEVİYORUM"
Burada kaldığı sürece ülkesi Türkiye için iyi bir iş yaptığını dile getiren Karan, "Bundan sonra oyunculara ve takıma daha fazla katkı sağlayamayacağımdan dolayı buradaki çalışmama son vermem gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra geri adım atıp takım için yeni fırsatlara alan açmamız lazım. Çünkü bu takımı gerçekten seviyorum ve bu takım için çok iyi çalıştığımı da düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu takımın her zaman kalbimde yeri olacaktır" diyen Karan, şöyle devam etti:

"Ancak futbol böyle bir şey. Yarın başka bir takımda olabilirim, belki Shkupi'ye karşı da oynayabilirim. Bu futboldur. Benim teknik direktör kariyerim için iyi bir başlangıçtı. Ayrılma zamanı geldi. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum çünkü onlar iyi sonuç elde etmek için her zaman gereğinden fazlasını yaptı. Teknik kadroya da teşekkür etmek istiyorum. İyi ve kötü günlerimiz oldu ancak her zaman beraber kalmayı başardık."

Bir dönem dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Karan, "Bakalım ne olacak. Belki Makedonya'da kalırım, belli olmaz. İlk önce Türkiye'ye gidip ailemi göreceğim. Daha sonra karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ümit karan Shkupi

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