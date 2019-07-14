Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyetle başladı

Tel Aviv kentindeki Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye, Büyük Britanya'yı 69-56'lık skorla yendi. Milli Takım, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 36-25 önde tamamladı. Ay-yıldızlılarda Berke Atar 20 sayı- 9 ribaund, Mert Akay 14 sayı- 9 ribaund- 3 asist ve Onuralp Bitim de 9 sayı- 3 ribaund- 4 asistle oynadı.
Milliler, A Grubu’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 13.45’te Karadağ ile karşılaşacak.
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